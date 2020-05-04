"الأياتا" والبريد العالمي: إلغاء 4.5 مليون رحلة طيران يهدد التجارة الإلكترونية

كتب- محمد عبيد:

حذر الاتحادان الدوليان للنقل الجوي "الإياتا" والبريد العالمي "UPU"، من انخفاض التجارة الإلكترونية نتيجة انخفاض الرحلات الجوية وإلغاء 4.5 مليون رحلة طيران، كان يتم شحن الطرود البريدية عليها، بعد أن أصبحت الرحلات غير كافية الآن لنقل الطرود والبضائع التي تم بيعها عن طريق التجار الإلكترونية خاصة بين الدول، وطالب الاتحادان الحكومات ببذل الجهود لدعم البريد عن طريق الجو خلال أزمة انتشار فيروس "كورونا المستجد".

قال إلكساندر دي جونياك رئيس "الإياتا" إن رحلات الركاب انخفضت بنسبة 95%، وتم إلغاء 4.5 مليون رحلة طيران وهي الوسيلة الأساسية لنقل الطرود البريدية بين الدول، في نفس الوقت زاد الطلب علي التجارة الإلكترونية بنسبة 25 إلى 30%، بسبب قيام الأفراد والشركات بالشراء من شبكة الإنترنت بسبب القيود المفروضة نتيجة انتشار وباء "كورونا"، لذلك تواجه شركات البريد تحديًا كبيرًا في إرسال وتسليم الطرود البريدية الي مختلف شركات دول العالم.

وقال بشار حسين المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، إنه يجب اتخاذ إجراءات سريعة لعلاج النقص في سعة الشحن الجوي والحفاظ على حركة البريد، لأن الطرود البريدية تستخدم في العديد من الأغراض.

وطالبا "الإياتا" والاتحاد البريدي العالمي الحكومات إلى تسهيل مهمة شركات الطيران لنقل الطرود البريدية بسرعة، وإزالة القيود المفروضة لضمان استمرار تدفقات التجارة الإلكترونية، وتجنب اللوائح غير الضرورية وسرعة إصدار التصاريح اللازمة للانتهاء من تأخير شحن الطرود، وتوفير موظفين مدربين لحل أزمة الطرود البريدية وسرعة إنهاء إجراءات وصولها بالمطارات.