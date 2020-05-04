وزير الكهرباء لمصراوي: الدفع بكوادر شبابية لتولِّي مناصب قيادية بمختلف الشركات قريبًا

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم الدفع خلال الفترة المقبلة بعناصر وكوادر شبابية في تولِّي مناصب قيادية بمختلف الشركات التابعة للوزارة؛ وذلك في إطار منح هذه الكوادر فرصًا وظيفية كي تسهم بما اكتسبته من خبرات في تطوير وتحديث هذه الشركات؛ خصوصًا أن هناك توجهًا تنفذه الوزارة متمثلًا في الاعتماد على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن وجود الشباب في أية منظومة مهم جدًّا، قائلًا: "معظم اللي بتعامل معاهم في مكتبي أو بعض الشركات شباب طموح ولديه طاقة هائلة قادرة على تغيير الواقع الذي نعيشه".

وأكد شاكر أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل جاهدًا على تطوير وتحديث كل الخدمات المقدمة لكل المواطنين؛ حتى يسهم ذلك في مواجهة أية مشكلات، مضيفًا أن استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة تتضمن الاعتماد على تقديم أفضل الخدمات من خلال إطلاق العديد من التطبيقات المختلفة؛ وأبرزها قراءة العدادات بشكل سليم وصحيح، مع الاعتماد بشكل كبير على دفع وسداد الفواتير إلكترونيًّا، وهذا أمر حميد، إلا أننا نراعي طبقات الشعب كافة.