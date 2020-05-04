نقيب الأشراف يعزي رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب في وفاة نجله
كتب - محمود مصطفى:
تقدم السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، بخالص العزاء للدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، لوفاة نجله المستشار أمير العبد، الذي لبى نداء ربه، أمس الأحد، العاشر من رمضان.
ودعا نقيب الأشراف، في بيان له، الاثنين، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه وأسرته وأصدقائه الصبر والسلوان، وأن يحشره في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
وتوفي مساء أمس الأحد، أمير العبد، نجل الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، بعد صراع مع المرض بأحد المستشفيات.
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