حقوقكم محفوظة 100%.."عمال مصر" يكشف مميزات قانون العمل الجديد



كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو مجلس النواب، إن قانون العمل الجديد، يحمل العديد من المميزات للعاملين في القطاع الخاص، أبرزها عدم الفصل التعسفي للعمال وحفظ حقوق العمال كاملة، وأن الإنتاج مقابل الأجر طبقا للدستور.

وأوضح وهب الله لمصراوي، أن مميزات القانون الجديد أيضا، إلغاء كثير من سلبيات القانون الماضي أهمها: استثمارة 6 وإقامة محاكم لسرعة التقاضي بين العامل وصاحب العمل حال حدوث مشكلة تعسفية أو في بعض الأمور الأخرى وذلك على غرار محكمة اﻷسرة والمحكمة الاقتصادية، بجانب الاهتمام بالعملية التدريبية والتكنولوجية على غرار التطوات الأخيرة في التكنولوجيا العالمية والتدريب.

وتابع: "تم الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومنح حقوق المرأة والشباب وذوي الاختياجات الخاصة كاملة، وهو قانون متيمز جدًا ويهدف لجذب الاستثمار العربي والأجنبي والمصري، وأن الأجر مقابل الإنتاج طبقًا للدستور".

وأشار رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن مميزات القانون الجديد تشمل أيضًا اتفاقيات خاصة بالأجر يجب ألا يقل عنها وهو الأجر الأساسي الثابت، والعلاوة لا تقل عن 7% بشكل سنوي.

وعن المجلس القومي للأجور، قال وهب الله، إنه تم التوافق على ضرورة انعقاد المجلس سنويا لمراجعة العلاوات وتم رفع الملف ليصبح تحت رئاسة مجلس الوزراء بدلا من أحد الوزارات.

وحول الأجور، قال وهب الله، إن هناك قوانين عمل توافقية واتفاقية عمل جماعية أو فردية بين العامل وصاحب العمل، تنظم عملية الأجور.

وتابع: ليس هناك أجر معين في القانون العمل الجديد للقطاع الخاص ﻷن ممكن صاحب العمل يمنح العامل أكثر من الحكومة 100 مرة ولا يستطيع أحد أن يفرض عليه حد أقصى للراتب وممكن يمنح العامل أكثر من كده 10 مرات وليس هناك حد أقصى للراتب، بينما ينص القانون على أن يكون الحد الأدنى للراتب 2000 جنيه.

وهنأ وهب الله، العاملين بمناسبة عيد العمال الموافق 1 مايو من كل عام، قائلا: كل سنة وانتم طيبين، وهنعوض كل الحاجات اللي فات وأنا سعيد بعمال مصر ورفع فع شعار العمل ثم العمل رغم الظروف المحيطة بهم والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة، وكما قال الرئيس السيسي إن عمال مصر من القوى الوطنية التي تساعد على الانتاج والبناء.. وبحييهم وأقول لهم (حقوقكم محفوظة 100%) وسنبذل جهدا أكبر لرفع اسم مصر والحفاظ على المكتسبات القومية التي تحققت وتحقق.

يذكر أن قانون العمل، يطبق على العاملين في القطاع الخاص وهو قانون اقتصادي اجتماعي سياسي يهدف للتنمية الاقتصادي والاجتماعية بهدف جلب الاستثمار، وطبقا لمعايير العمل الدولية يساعد على جذب الاستثمار الأجنبي والعربي وينظم علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل ويعمل توازن بين المصالح في المسيرات والواجبات ويينظمها.

واحتفلت مصر، بعيد العمال الموافق 1 مايو من كل عام، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون أمس السبت، الموافق 2 مايو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وجرى تطبيق القرار على الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد العمال. وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2020.