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لأول مرة.. مديرية الزراعة بدمياط تتواصل مع المزارعين عبر "الفيديوكونفرانس" (صور)

10:44 م الأحد 31 مايو 2020
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كتب- أحمد مسعد:

تواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، اليوم الأحد، مع المزارعين على الطبيعة في الحقول، من خلال تقنية فيديو كونفرانس.

وقال المهندس سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعة في دمياط، إنه تم إجراء تجربة أولية مع مديري الإدارات الزراعية في المكاتب ثم نقلها إلى الحقول مع المزراعين بحضور المهندسين الزراعيين في جميع التخصصات ومديري الإدارات بالمديرية، لحسم المشكلات التي تواجههم على أرض الواقع والتواصل معهم باستمرار وتوفير مستلزمات الإنتاج والتخفيف من معاناتهم.

وقرر وزير الزراعة، دراسة التجربة وتقييمها من أجل الاستفادة منها، وتعميمها على جميع المديريات وفي كافة أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني.

زراعة دمياط المزارعين

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