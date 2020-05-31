أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الصحة العالمية: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. وأشد خطورة من غيرهم

10:29 م الأحد 31 مايو 2020
الصحة العالمية: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. وأشد خطورة من غيرهم

المدخنون

كتب- أحمد جمعة:


قالت منظمة الصحة العالمية، إن المدخنين يعدوا من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يُسببه فيروس كورونا المستجد، بصورة شديدة، وأكثر خطورة من غيرهم.

وأضاف مكتب المنظمة في القاهرة، إن "‏التدخين ضار جدًا في كل الأوقات ويُمثل خطورة أكبر مع كوفيد-19".

يأتي ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين الذي يوافق 31 مايو من كل عام.

فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين التدخين

الخبر التالى:

أستاذ أدب مقارن: المستشرقون وصفوا "المعري" برجل سبق عصره

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 24985

    عدد المصابين

  • 6037

    عدد المتعافين

  • 959

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6148851

    عدد المصابين

  • 2727832

    عدد المتعافين

  • 370479

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:متحدث الوزراء: القوات المسلحة لم تتدخل حتى الآن في أزمة كورونا