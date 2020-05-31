الصحة العالمية: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. وأشد خطورة من غيرهم
كتب- أحمد جمعة:
قالت منظمة الصحة العالمية، إن المدخنين يعدوا من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يُسببه فيروس كورونا المستجد، بصورة شديدة، وأكثر خطورة من غيرهم.
وأضاف مكتب المنظمة في القاهرة، إن "التدخين ضار جدًا في كل الأوقات ويُمثل خطورة أكبر مع كوفيد-19".
يأتي ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين الذي يوافق 31 مايو من كل عام.
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