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الصحة: مليون مواطن حملوا تطبيق "صحة مصر" على هواتفهم

06:20 م الأحد 31 مايو 2020
الصحة: مليون مواطن حملوا تطبيق "صحة مصر" على هواتفهم

المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

أعلن المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن تطبيق "صحة مصر" الذي أطلقته وزارة الصحة ضمن إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تخطى أول مليون تحميل في 4 أيام.

وقال "صلاح" عبر حسابه على فيسبوك اليوم الأحد: "شكرًا لكل من شارك وساعد ودَعم فى الوصول للناس وخدمتهم".

كانت وزارة الصحة اعتبرت أن تطبيق "صحة مصر"، هو بديل المكالمات التليفونية على الخط الساخن 105، حيثُ يتضمن إجابات عن الأسئلة الشائعة المتعلقة بمرض كورونا، كما يتيح استقبال البلاغات عن النفس والغير عند حدوث شك بالإصابة بمرض كورونا، وستقوم غرفة العمليات باستلام بيانات المريض والتواصل معه، مشددة على أن جميع البيانات مشفرة ومؤمنة بواسطة الجهات المختصة بالدولة، وينطبق عليها شروط حماية الخصوصية.

كما يعرض تطبيق "صحة مصر" إجراءات العزل المنزلي لحماية النفس والغير، بالإضافة إلى إرشادات بخصوص العلاج المتوافر للمصابين، كما يشرح إرشادات الوقاية لجميع الأفراد المخالطين داخل المنزل أثناء فترات العزل المنزلي، ويساعد على المتابعة اليومية أثناء فترات العزل المنزلي عن طريق التسجيل اليومي للتغيرات التي تحدث في الحالة الصحية.

ويتضمن التطبيق يتضمن إرشادات الوقاية الشخصية وطرق التعايش مع المرض، والخطة العامة للدولة لحماية المواطنين، كما يعرض الأخبار والمستجدات والإحصائيات اليومية لأعداد المصابين وحالات الشفاء، ويشمل مقالات وفيديوهات ونصائح عامة حول مرض كورونا وكيفية التعامل معه، ويصدر إشعارات وتنبيهات يومية مخصصة لكل فرد على حدة بناء على حالته الصحية.

نسخة "أندرويد" لتحميل التطبيق.. اضغط هنا

نسخة "آيفون" لتحميل التطبيق.. اضغط هنا

تطبيق صحة مصر وزارة الصحة فيروس كورونا

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