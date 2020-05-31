بشكل استثنائي.. 8 رحلات لإعادة 1400 مصريًا من بيروت

كتب- محمد عبيد:

أعلنت مصادر بوزارة الطيران المدني، عن تنظيم 8 رحلات جوية استثنائية لإجلاء 1400 مواطن مصري من بيروت، لإعادتهم إلى أرض الوطن.



وأكدت المصادر: من المنتظر أن تقلع رحلات الإجلاء على مدى 3 أيام، وهي أيام 3 و4 و5 يونيو المقبل، بواقع 4 رحلات في اليوم الأول تقل 600 مصري، و4 رحلات على اليومين التاليين لإعادة 800 آخرين إلى أرض الوطن .

كانت السفارة المصرية في بيروت، فتحت الباب أمام المواطنين المصريين لتقديم طلبات العودة إلى الوطن، وتلقت السفار طلبات العودة إلى البلاد وتم اتخاذ الإجراءات والتنسيق مع باقي الجهات العاملة في لجنة عودة المصريين بالخارج .

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية.