اجتماعات مكثفة لـ"تضامن النواب" لمناقشة موازنات عددٍ من الهيئات الحكومية

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، عدة اجتماعات مكثفة، خلال الأسبوع الجاري؛ لمناقشة موازنات عدد من الهيئات الحكومية، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنها وعرضه على الجلسة العامة.

وتبدأ اللجنة اجتماعاتها، الاثنين المقبل، بمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، في ما يخص المجلس القومي للسكان، كما تناقش مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، في ما يخص المجلس القومي للمرأة.

وتناقش لجنة التضامن، في اجتماعها، يوم الثلاثاء المقبل، مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، في ما يخص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن مناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، في ما يخص المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.

وتستكمل اللجنة في اجتماعها، يوم الأربعاء المقبل، مناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، في ما يخص المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، كما تناقش مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، في ما يخص المجلس القومي.

وتختم اللجنة اجتماعاتها يوم الخميس بمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، في ما يخص وزارة التضامن الاجتماعي "قطاع الحماية الاجتماعي، مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات".

وتناقش اللجنة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، في ما يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة.