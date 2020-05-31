"الصحة" تُطالب مديري المستشفيات بإرسال أسماء الأطباء المتغيبين عن العمل

كتب - أحمد جمعة:

طالبت وزارة الصحة والسكان، رؤساء القطاعات والهيئات التابعة لها، بالإبلاغ اليومي عن أسماء الأطباء المتغيبين عن العمل بالمستشفيات المخصصة للعزل والفرز وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في خطاب أرسله الدكتور محمد عبدالوهاب إلى رئيس هيئة التأمين الصحي، ورئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، ووكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية.

وقال الخطاب إن التوجيه يأتي بناء على متابعة الوزارة تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى المصابين بفيروس كورونا.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، طالبت جميع الأطباء الحاصلين على إجازة بالعودة إلى العمل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة للأطباء في فيديو نشرته الوزارة اليوم: "كل الأطقم الطبية، أنتم الجنود في هذه المعركة، وأطالب كل الأطباء اللي في إجازات يرجع ويقطع إجازته، وكل الأطباء تشتغل، مفيش حاجة اسمها ناخد إجازة، إحنا كلنا مش هنسيب سلاحنا في المعركة ولازم نشتغل 24 ساعة أياً كان تخصصنا".