10 نصائح و7 أخطاء.. "الصحة العالمية" تنشر الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامات

كتب- أحمد جمعة:



كشفت منظمة الصحة العالمية، عن الطريقة الآمنة لارتداء الكمامات؛ كأحد سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبدأ اليوم السبت، تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا"، بإلزام العاملين والمترددين على "الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة"، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور إشعار آخر.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الإرشادات اللازمة تشمل:

1- قبل لمس الكمامة، نظف يديك بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون.

2- تفقد الكمامة وتأكد من خلوها من الشقوق والثقوب.

3- حدد الطرف العلوي من الكمامة (موضع الشريط المعدني).

4- تأكد من توجيه الجهة الصحيحة من الكمامة إلى الخارج (الجهة الملونة).

5- ضع الكمامة على وجهك. اضغط على الشريط المعدني أو الطرف المقوى للكمامة ليتخذ شكل أنفك.

6- اسحب الجزء السفلي من الكمامة لتغطي فمك وذقنك.

7- لا تلمس الكمامة ما دمت ترتديها للحماية.

8- بعد الاستخدام، اخلع الكمامة بنزع الشريط المطاطي من خلف الأذنين مع الحرص على إبعادها عن وجهك وملابسك لتجنب ملامسة أجزاء الكمامة التي يحتمل أن تكون ملوثة.

9- تخلص من الكمامة المستعملة على الفور برميها في سلة مهملات مغلقة. لا تستخدم الكمامة المستعملة مرة أخرى.

10- نظف يديك بعد ملامسة الكمامة أو رميها، إما بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون إذا كانتا متسختين بوضوح.

وشددت الصحة العالمية على أن استخدام الكمامة ليس بديلاً عن الطرق الأخرى الأكثر فعالية لحماية نفسك والآخرين من عدوى "كورونا"، مثل المواظبة على غسل اليدين وتغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال، والحفاظ على مسافة متر واحد (3 أقدام) على الأقل بينك وبين الآخرين.

وفي ذات السياق، حذرت الصحة العالمية، من عدد من الأخطاء التي يرتكبها الكثير من المواطنين يوميًا عند ارتداء الكمامات.

وشددت المنظمة على ضرورة عدم استخدام كمامة ممزقة أو رطبة، وألا تضع الكمامة على فمك أو أنفك فقط، ولا يتم ارتداء كمامة فضفاضة وواسعة، وعدم لمس الجهة الخارجية للكمامة.

كما شددت على عدم نزع الكمامة للتحدث مع الآخرين، أو تفعل أي شيء آخر يستدعي لمس الكمامة، وعدم ترك الكمامة في مكان يصل إليه الآخرون، وألا تُستخدم الكمامة مجددًا.