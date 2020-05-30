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تنفيذا لتعليمات الحكومة.. التزام المواطنين بارتداء الكمامات في أحد مولات 6 أكتوبر "صور"

01:44 م السبت 30 مايو 2020
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كتب- محمد نصار:
تصوير- جلال المسري:

حرص المواطنون على الالتزام بالتعليمات الحكومية الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اليوم في أول أيام العودة الجزئية للعمل.

وارتدى المواطنون الكمامات الواقية في عدد من المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر، وذلك تنفيذا لتعليمات الحكومة بارتداء الكمامات إجباريا بداية من اليوم لمنع انتشار وتفشي الفيروس.

كما حرصت المولات التجارية في المدينة على وضع لافتات تطالب المواطنين بالحرص على ارتداء الكمامات حفاظا على سلامتهم.

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