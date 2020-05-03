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نقابة الأطباء تتقدم ببلاغ ضد مديرة مستشفى العجمي للعزل

02:41 م الأحد 03 مايو 2020
نقابة الأطباء تتقدم ببلاغ ضد مديرة مستشفى العجمي للعزل

نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:
قالت نقابة الأطباء، اليوم الأحد، إنها تقدمت ببلاغ للنائب العام بعد ورود شكاوى من بعض الأطباء ضد مديرة مستشفى العجمي للعزل بالإسكندرية.

وأضافت النقابة في بلاغها، أن "المديرة تجاهلت سرعة إجراء مسحة وتحليل لأحد الأطباء الذي أبلغها بمخالطته لمرضى إيجابيين قبل تسلمه العمل بالمستشفى، وبعد إلحاح الطبيب عدة مرات تم أخذ مسحة منه بعد يومين كاملين، وظهرت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا، وكان من المفترض عزله وبدء علاجه".

وأوضحت النقابة أن مديرة المستشفى أصرت على إعادة المسحة (على الرغم من مخالفة ذلك للبروتوكولات العلمية، حيث أن هناك نسبة 35% من العينات تأتي سلبية بين المصابين فعلا بالفيروس).

وأشارت إلى أن النتيجة الثانية ظهرت سلبية للفيروس، فطلبت المديرة من الطبيب أن يبدأ فى العمل، إلا أنه أصر على إجراء مسحة تأكيدية ثالثة، فظهرت إيجابية للفيروس، وهو ما يعنى أن الطبيب إذا ما رضخ لطلب مديرة المستشفى واستكمل عمله بعد ظهور نتيجة العينة الثانية لكان سبباً في نقل العدوى لجميع المتعاملين معه سواء من المرضى أو الطاقم الطبى بالمستشفى.

وذكرت النقابة أن مديرة المستشفى خالفت قواعد مكافحة العدوى بعدما قامت بتسكين الأطباء المستجدين للعمل بالمستشفى مع زملائهم العاملين السابقين والمخالطين بطريقة مباشرة للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد، ثم ظهرت حالات إيجابية بين طبيبات من العاملين السابقين.

نقابة الأطباء مستشفى العجمي للعزل الإسكندرية

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