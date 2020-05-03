5 جنيهات على محررات الشهر العقاري.. البرلمان يناقش قانون حكومي جديد
كتب- محمد نصار وأحمد علي:
أرسلت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى مجلس النواب، حيث بدأت لجنة الخطة والموازنة مناقشة مشروع القانون اليوم الأحد.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد 9 و10 و12 و15 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 النصوص التالية:
- البند 10 (استخراج صور المحررات)
5 جنيهات على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري.
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