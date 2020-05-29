​"الإعلاميين" تنعى المذيع "علاء المليجي" مقدم البرامج الإخبارية بالإذاعة

(مصراوي):

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، المذيع "علاء المليجي" مقدم البرامج الإخبارية بأخبار الإذاعة بقطاع الأخبار، بعد صراع مع المرض.

وقال نقيب الإعلاميين: "فقدنا زميلًا عزيزًا مخلصًا في العمل الإعلامي.. اللهم اغفر له وارحمه واجعل أيام مرضه شفيعًا له".