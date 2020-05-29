أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

​"الإعلاميين" تنعى المذيع "علاء المليجي" مقدم البرامج الإخبارية بالإذاعة

07:57 م الجمعة 29 مايو 2020
​"الإعلاميين" تنعى المذيع "علاء المليجي" مقدم البرامج الإخبارية بالإذاعة

طارق سعدة نقيب الإعلاميين

(مصراوي):

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، المذيع "علاء المليجي" مقدم البرامج الإخبارية بأخبار الإذاعة بقطاع الأخبار، بعد صراع مع المرض.

وقال نقيب الإعلاميين: "فقدنا زميلًا عزيزًا مخلصًا في العمل الإعلامي.. اللهم اغفر له وارحمه واجعل أيام مرضه شفيعًا له".

طارق سعدة علاء المليجي البرامج الإخبارية مجلس نقابة الإعلاميين

الخبر التالى:

​برلماني يناشد المواطنين ارتداء الكمامات بوسائل النقل الجماعي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 22082

    عدد المصابين

  • 5511

    عدد المتعافين

  • 879

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5991359

    عدد المصابين

  • 2634954

    عدد المتعافين

  • 365262

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السعودية تعتمد خطة للفتح التدريجي للمسجد النبوي اعتبارًا من الأحد