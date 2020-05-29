"الإعلاميين" تنعى المذيع "علاء المليجي" مقدم البرامج الإخبارية بالإذاعة
07:57 م الجمعة 29 مايو 2020
(مصراوي):
نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، المذيع "علاء المليجي" مقدم البرامج الإخبارية بأخبار الإذاعة بقطاع الأخبار، بعد صراع مع المرض.
وقال نقيب الإعلاميين: "فقدنا زميلًا عزيزًا مخلصًا في العمل الإعلامي.. اللهم اغفر له وارحمه واجعل أيام مرضه شفيعًا له".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
22082
عدد المصابين
-
5511
عدد المتعافين
-
879
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
5991359
عدد المصابين
-
2634954
عدد المتعافين
-
365262
عدد الوفيات
إعلان