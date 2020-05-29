صب أساسات كلية المعاملات القانونية بجامعة المنصورة الجديدة (صور)

(مصراوي):

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ أعمال صب الأساسات لكلية المعاملات القانونية الدولية، والجاري تنفيذها على مساحة 5700 متر مسطح بجامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة المنصورة الجديدة.

وأضاف الجزار، أنه وجه مسئولي جهاز مدينة دمياط الجديدة والمنوط به الإشراف على مدينة المنصورة الجديدة، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ولا سيما مشروعات الإسكان والمرافق لتسليم الوحدات للفائزين بها في المواعيد المقررة، مشيرًا إلى أن مشروع جامعة المنصورة للعلوم والتكنولوجيا على رأس المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.

وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم الانتهاء من أعمال تحسين وتدعيم التربة لكلية المعاملات القانونية الدولية بنسبة 70%، وهي طريقة جديدة وحديثة لأنواع الأساسات بدلًا من الطرق العادية لعمل الخوازيق، وهي موفرة من الناحية الاقتصادية، ومعتمدة من الإدارة المركزية لدراسة المشروعات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وشدد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة على الشركة المنفذة للمشروع، ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد، وسرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية في أعمال التشطيبات وفي التوقيتات المحددة لها مع اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالموقع من المهندسين والمشرفين والعمال.

وأشار المهندس محمد رجب إلى أن جامعة المنصورة الدولية مقامة علي مساحة حوالي 127 فدانًا، جنوب المرحلة الثانية وعلى بعد 240 مترًا من المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وتضم الجامعة كليات: (المعاملات القانونية الدولية، الهندسة، إدارة الأعمال، الاقتصاد، العلوم الطبية، الصيدلة، الأسنان )، بجانب مبان تشمل (مبنى الإدارة، مكتبة مركزية والخدمات الطلابية، مستشفى جامعي، صالات رياضية، معارض خارجية مفتوحة).