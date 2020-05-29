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"البحوث الإسلامية" ينعى الدكتور عبدالعزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء

12:39 م الجمعة 29 مايو 2020
"البحوث الإسلامية" ينعى الدكتور عبدالعزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء

الدكتور عبد العزيز سيف النصر

كتب - محمود مصطفى:

نعى مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور عبدالعزيز سيف النصر، عضو هيئة كبار العلماء، الأستاذ بجامعة الأزهر، والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز ٨٤ عامًا.

وأكد المجمع، في بيان له، الجمعة، أن المفكر الإسلامي أسهم بدور كبير في التجديد في الفكر الإسلامي في مجال العقيدة والفلسفة، وخدمة العلم وأهله، وله عشرات المؤلفات العلمية التي أثرت المكتبات بمضامينها النافعة.

وتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الراحل بصفة خاصة، وتلاميذه من طلاب العلم بصفة عامة، سائلًا الله المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مجمع البحوث الإسلامية عبد العزيز سيف النصر

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