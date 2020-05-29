"البحوث الإسلامية" ينعى الدكتور عبدالعزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء

"البحوث الإسلامية" ينعى الدكتور عبدالعزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء
كتب - محمود مصطفى:
نعى مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور عبدالعزيز سيف النصر، عضو هيئة كبار العلماء، الأستاذ بجامعة الأزهر، والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز ٨٤ عامًا.
وأكد المجمع، في بيان له، الجمعة، أن المفكر الإسلامي أسهم بدور كبير في التجديد في الفكر الإسلامي في مجال العقيدة والفلسفة، وخدمة العلم وأهله، وله عشرات المؤلفات العلمية التي أثرت المكتبات بمضامينها النافعة.
وتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الراحل بصفة خاصة، وتلاميذه من طلاب العلم بصفة عامة، سائلًا الله المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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