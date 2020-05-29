حدث ليلاً| قفزة جديدة في عدد مصابي ووفيات "كورونا" وتحذير من الكمامات المغشوشة

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العيد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تجاوزنا الألف يوميًا.. الصحة تعلن قفزة جديدة في عدد مصابي ووفيات "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة حتى اليوم.

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ارتداء الكمامة وتعقيم ومسحات.. المترو يعاود التشغيل بإجراءات جديدة غدًا

أنهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، استعداداتها، لاستئناف حركة المترو بالخطوط الثلاث، غدا السبت، عقب انتهاء أسبوع عيد الفطر المبارك، والذي تم إيقاف فيه حركة المواصلات، بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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٧ سيارت إطفاء تخمد حريقًا في مركز تجاري بالشيخ زايد

أخمدت قوات الحماية المدنية في الجيزة، الجمعة، حريقًا اندلع في مركز تجاري بمدينة الشيخ زايد، دون تسجيل إصابات.

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الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق لدى مصابي كورونا

أكد استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، أمجد الخولي، أن حاستي الشم والتذوق تودان للعمل بعد علاج أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

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نقل البرلمان تحذر من استخدام الكمامات المغشوشة داخل السكة الحديد والمترو

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من مرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق، توفير الكمامات المطابقة للمواصفات، وبأسعار مناسبة أمام جميع محطات السكك الحديدية والمترو.

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مدافعًا عن عقار هيدروكسي كلوروكين..مركز الدراسات الدوائية: الخطأ في تطبيق البروتوكول

قال الدكتور علي عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية، إن عقار هيدروكسي كلوروكين حصل على إجازة لعلاج الملاريا والأمراض المناعية ويستخدم عالميًا لعلاج الملايين من المرضى.

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كورونا في الوطن العربي: السعودية تتجاوز الـ 80 ألف وقطر الـ 50 ألف ومصرالـ 20 ألف

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 263 ألفًا و77 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 3284 حالة.

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بعد انتشار صورتها.. مستشفى منشية البكرى ترد على صورة السيدة المُلقاة أمامها

أثارت صورة متداولة على مواقع التواصل لإحدى السيدات في حالة إغماء أمام مستشفى منشية البكري، الخميس، تفاعلًا كبيرًا في الساعات الأخيرة، بشأن موقف المستشفى من استقبالها.

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أردوغان يعلن تخفيف القيود بسبب كورونا من الاثنين المقبل

تعتزم تركيا يوم الاثنين المقبل إعادة فتح المقاهي والمطاعم والحدائق وغيرها من الأماكن العامة المغلقة منذ مارس لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

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الأمم المتحدة: مدينة عربية تحقق أعلى نسب وفيات في العالم بـ"كورونا"

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريز، أن مدينة عدن في اليمن، شهدت أعلى نسبة وفيات في العالم بسبب فيروس "كورونا"، واصفًا الوضع في البلاد بـ"المأساوي".

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ترامب: لن أغلق حسابي على "تويتر" وكراهية ممثلي فيسبوك تجاهي كبيرة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لن يغلق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد توقيعه أمرًا تنفيذيًا يسقط عنه ومواقع التواصل الاجتماعي الحصانة من الملاحقة القانونية.

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