رئيس "الصحة النفسية" تتفقد تجهيزات مستشفى القاهرة الفاطمية لاستقبال مصابي كورونا

الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام، لمستشفى الق

كتب - أحمد جمعة:

زار فريق الدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام، مستشفى القاهرة الفاطمية والتي خصصتها وزارة الصحة لحجز المرضى النفسيين المصابين بفيروس كورونا المستجد.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتخصيص المستشفى لحجر المرضى النفسيين المصابين بكورونا، بعد أن أثار الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس الانتباه نحو أهمية توفر مستشفى لهم، في لفتة نحو الاهتمام بالمريض النفسي.

وكان في استقبال الأمين العام للصحة النفسية وفريق الدعم النفسي، مدير المستشفى الدكتور صلاح جاد، وتفقدوا الغرف المخصصة للمرضى ومسارات الحركة التي تم تصميمها بالمستشفى، والتي جرى تجهيزه من معامل وصيدلية وقسم للأشعة ورعاية مركزة.

كما تفقد الوفد أقسام الرعاية المركزة التي تم تخصيصها للحالات وتم وضع آلية مشتركة بين الأمانة العامة للصحة النفسية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة لحجز الحالات في المستشفى.

ولفت بيان لأمانة الصحة النفسية اليوم، إلى بدء التجهيز للعمل بالمستشفى منذ أول أيام عيد الفطر المبارك بالتنسيق بين إدارة المستشفيات وإدارة التفتيش والمتابعة بالأمانة، كما بدأ أمس الأربعاء تدريب العاملين في مجال مكافحة العدوى وكذلك التأكيد على توفر مستلزمات مكافحة العدوى والأدوية التى يتم استخدامها مع المرضى النفسيين.

ومن المقرر أن يضم المستشفى فريق من أطباء وتمريض الباطنة والصدر والرعاية، بالإضافة إلى فريق من أطباء وتمريض الطب النفسي.