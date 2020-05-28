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الوطنية للصحافة تقرر منع إصدار قرارات إدارية بالمؤسسات القومية دون الرجوع إليها

03:14 م الخميس 28 مايو 2020
الوطنية للصحافة تقرر منع إصدار قرارات إدارية بالمؤسسات القومية دون الرجوع إليها

كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

كتب - مصراوي:

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه نظراً للظروف الحالية، وإعمالاً لقواعد الإفصاح والشفافية ووفقاً لصلاحيات الهيئة الواردة في القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، قــــــررت الهيئة ما يلي:

أولاً: يقوم رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بتسيير الأعمال الاعتيادية في مؤسساتهم، على الوجه الأمثل الذى يضمن حسن إدارة الموارد وضبط وترشيد الإنفاق.

ثانياً : يُمنع إصدار أية قرارات مالية أو اقتصادية تؤثر في أوضاع المؤسسات، بما في ذلك البيع والشراء والتعيينات والعقود ومد الخدمة والترقيات والندب والنقل من الوظائف والأماكن، وصرف البدلات الاستثنائية.

إلا بعد الرجوع للهيئة، والحصول على موافقة مكتوبة منها بذلك، ويعتبر غير ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

كرم جبر الوطنية للصحافة المؤسسات القومية

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