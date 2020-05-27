تماشيًا مع تعديل موعد الحظر.. ننشر المواعيد الجديدة للمترو والقطارات والنقل العام

كتب- يوسف عفيفي:

تبدأ كافة وسائل المواصلات تعديل جدول مواعيد عملها بداية من السبت المقبل ولمدة 15 يوما لتتوافق مع مواعيد الحظر التي أعلنتها الحكومة حتى منتصف يونيو.

وينشر مصراوي، كافة جداول التشغيل الجديدة لكل من مترو الأنفاق والسكة الحديد وهيئة النقل العام بالقاهرة.

المترو

1- موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً.

2- موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً.

3- مواعد آخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساءً ومن العتبة 19.45 مساءً.

ويستمر بداية تشغيل الخطوط الثلاثة بدءًا من الساعة السادسة صباحاً.

القطارات

قالت هيئة السكة الحديد، إن حركة القطارات ستعود لطبيعتها بدء من يوم السبت الموافق 30 مايو الجاري، طبقًا لما قرره مجلس الوزراء فيما يخص توقيت حظر التجوال.

النقل العام

قرر اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، تعديل مواعيد عمل أتوبيسات الهيئة للتماشي مع التعديل الجديد في مواعيد حظر التجوال.

وأكد علي، في تصريح لمصراوي، توافر أتوبيسات الهيئة على جميع الخطوط منذ الساعة السادسة والنصف صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء يوميًا وذلك قبل ساعة من بداية الحظر حتى تتمكن من العودة للجراجات.