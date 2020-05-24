محافظة القاهرة: حريق محدود بمستشفى الهلال
11:57 ص الأحد 24 مايو 2020
كتب- محمد نصار:
تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، صباح اليوم، بلاغا بحريق محدود بالدور العاشر بمستشفى الهلال بسبب العازل الحراري الخاص بالتكييف المركزي للمستشفى.
وبحسب بيان، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون أي إصابات أو تأثير على المبنى.
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