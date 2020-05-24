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محافظة القاهرة: حريق محدود بمستشفى الهلال

11:57 ص الأحد 24 مايو 2020
محافظة القاهرة: حريق محدود بمستشفى الهلال

اللواء خالد عبد العال

كتب- محمد نصار:

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، صباح اليوم، بلاغا بحريق محدود بالدور العاشر بمستشفى الهلال بسبب العازل الحراري الخاص بالتكييف المركزي للمستشفى.

وبحسب بيان، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون أي إصابات أو تأثير على المبنى.

مستشفى الهلال محافظة القاهرة حريق مستشفى الهلال

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