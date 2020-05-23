"السياحة والآثار": جاهزون لإعادة فتح المتاحف

(مصراوي):



قال الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة جاهزة لإعادة فتح المتاحف الأثرية، في أي وقت يتم تحديده.

وأضاف عثمان في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "استحدثنا عددًا من الإجراءات الاحترازية الجديدة، التي تضمن للجمهور الوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد".

متابعًا: "قمنا بتعقيم وتطهير المتاحف كلها، ووضعنا خطة لتقليل عدد زوار المتاحف سواء كان 25% أو 50%، كما

تم وضع جهاز للكشف عن درجة حرارة الزوار، وغيرها من الأمور التي سنراعيها حال اتخاذ قرار بإعادة فتح المتاحف".​