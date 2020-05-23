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أغانٍ وهدايا.. مستشفى النجيلة يحتفل بالعيد مع مصابي كورونا (صور)

10:46 م السبت 23 مايو 2020
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كتب- أحمد جمعة:

احتفل الفريق الطبي بمستشفى النجيلة للعزل بمطروح، بعيد الفطر المبارك مع المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد طالب، نائب مدير المستشفى، إنه "تنفيذا لتعليمات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ووكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور خالد عبد الغني، وفي جو من البهجة والسرور، تم المرور على جميع المرضى بمستشفى النجيلة وتوزيع الهدايا وتهنئتهم بحلول العيد، بالتعاون مع الدكتور محمد علي مدير المستشفى".

وأوضح عبر حسابه على فيسبوك، أنه تم تشغيل الصوتيات الخاصة بالعيد في السماعات الداخلية للمستشفى مما أضفى جو من السعادة في الحجر بالنجيلة.

ووجه "طالب"، الشكر للطاقم الطبي بالمستشفى الذي ساهم في خروج هذا العمل الجليل بتلك الصورة الرائعة خاصة فريق التمريض.

مستشفى النجيلة فيروس كورونا مطروح هالة زايد

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