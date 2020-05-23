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منها الخمور وتشويه المرأة.. "الأعلى للإعلام" يكشف أهم مخالفات دراما رمضان

06:22 م السبت 23 مايو 2020
منها الخمور وتشويه المرأة.. "الأعلى للإعلام" يكشف أهم مخالفات دراما رمضان

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

أظهر تقرير اللجان الفنية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المكلفة برصد الأعمال الدرامية المعروضة في رمضان، تصدر الألفاظ السوقية والمتدنية قائمة الملاحظات والمخالفات بـ201 ملاحظة في الأسابيع الثلاثة الأولى، ثم مشاهد التدخين بواقع 125 ملاحظة.

وتبين من التقرير أيضًا، أن مشاهد شرب الخمر تأتي في المرتبة الثالثة بواقع 39 مشهدًا، ثم تشويه صورة المرأة بـ30 ملاحظة، فتعاطي المخدرات والتي تساوت مع مشاهد العنف بواقع 26 مشهدًا لكل منهما، ثم مخالفة كود الطفل بـ19 ملاحظة، والإيحاءات الجنسية بـ13 مخالفة.

وكانت أقل معايير الرصد مخالفة "السب والقذف، والتهكم والسخرية وانتقاد سلوكيات المصريين، وتمجيد الجريمة والبلطجي وتوظيف الدين سلبيًا، والحض على الكراهية".

ورصدت لجنة رصد الشاشات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 127 ملاحظة على 25 مسلسل خلال عرضها في الأسبوع الثالث لشهر رمضان المبارك، وتراوحت الملاحظات بين الألفاظ السوقية والتهكم والسخرية ومشاهد العنف والتدخين ومشاهد توظيف الدين سلبًا وتشويه صورة المرأة.

وحسب التقرير، احتلت مشاهد التدخين صدارة المخالفات بـ40 ملاحظة، تليها الألفاظ السوقية 35 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر 14 ملاحظة، وتشويه المرأة 12 ملاحظة، والعنف 6 مشاهد.

وتابع التقرير: "خلت المسلسلات في الأسبوع الثالث من أي مشاهد للحض على الكراهية أو السب والقذف، فضلًا عن انخفاض كبير في المشاهد التي تضمنت ألفاظًا نابية ومتدنية وتعاطي المخدرات والإيحاءات الجنسية، مقارنة بالأسبوعين الأول والثاني".​

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الأعلى للإعلام مخالفات دراما رمضان اللجان الفنية

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