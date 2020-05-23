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بالصور- لجان تفتيش مفاجئة من "السياحة" و"الصحة" على الفنادق

05:59 م السبت 23 مايو 2020
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كتب- يوسف عفيفي:

نظمت عدد من لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلين من المحافظات المعنية، عددًا من الحملات للمرور على الفنادق؛ للتأكد من مدى التزامها بتطبيق ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية (Hygiene Safety).

وأكد عبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن التزام الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بضوابط السلامة الصحية وبمستوى جودة الخدمات والرقابة من الشركات العالمية، سيضمن استمرارها في استقبال النزلاء، لافتًا إلى أن هناك لجان فحص مشتركة تقوم بالتفتيش الدوري على هذه الفنادق.

وقالت إيمان محمود رئيس الادارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إنه تم خلال عملية التفتيش التأكد من التزام هذه الفنادق بتطبق الضوابط والإجراءات الوقائية منذ دخول الضيف من باب الفندق، وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات الحرارة للضيوف وتطهير اليدين، وأن أعمال التعقيم والتطهير تتم بصفة مستمرة، وتطهير منطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.​

لجان تفتيش الفنادق وزارة السياحة والاثار منظمة الصحة العالمية

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