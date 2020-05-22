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شاهد إعادة مناظرة فرج فودة 1992 في معرض الكتاب

10:55 م الجمعة 22 مايو 2020
شاهد إعادة مناظرة فرج فودة 1992 في معرض الكتاب

فرج فودة

كتب - مصراوي:

انطلقت منذ قليل، عبر القناة الرسمية لهيئة الكتاب على "يوتيوب"، المناظرة التاريخية لفرج فودة في معرض الكتاب عام ١٩٩٢، حصريا وللمرة الأولى، ضمن مبادرة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك".

وأصدرت الهيئة العامة للكتاب، أمس بيانا، اعتذرت خلاله عن بث المناظرة، أكدت خلاله أن ذلك يعود إلى اختراق قناة هيئة الكتاب من قبل بعض القراصنة على شبكة الإنترنت.

وفرج فوده كاتب ومفكر مصري، ولد في 20 أغسطس 1945 ببلدة الزرقا بمحافظة دمياط في مصر، وحصل على ماجستير العلوم الزراعية ودكتوراه الفلسفة في الاقتصاد الزراعي من جامعة عين شمس، ولديه ولدان وابنتان، تم اغتياله على يد الجماعة الإسلامية في 8 يونيو 1992 في القاهرة.

فرج فودة معرض الكتاب يوتيوبيوتيوب مبادرة خليك في البيت

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