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"الثقافة" تنعى آدم حنين: فقدنا رمزًا عبقريًا ونحاتًا فذًا

02:10 م الجمعة 22 مايو 2020
"الثقافة" تنعى آدم حنين: فقدنا رمزًا عبقريًا ونحاتًا فذًا

الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة

كتب- مصراوي:

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، آدم حنين، الذي غيبه الموت اليوم الجمعة 22 مايو عن عمر يناهز 91 عامًا بعد صراع مع المرض.

وقالت عبدالدايم: لقد فقد المشهد التشكيلي المصري رمزًا عبقريًا ومثالًا فذًا، مشيرة إلى أن الراحل أحد علامات النحت الحديث والمعاصر ولعب دورًا مهمًا في المجال على مدار عقود.

وأشارت إلى دوره البارز في تأسيس سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت الذي يعد تظاهرة فنية تجمع مبدعي العالم على أرض مصر.

يذكر أن آدم حنين ولد عام 1929، وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم النحت عام 1953، واستكمل دراسته بأكاديمية الفنون الجميلة (ميونخ) بألمانيا لمدة أربعة فصول دراسية، وعمل رساما صحفيا لمدة 10 شهور.

وأقام في باريس منذ 1971 كفنان محترف، وأسس سمبوزيوم النحت الدولي في أسوان وأشرف عليه منذ بدايته عام 1996، وأقام الكثير من المعارض المحلية والدولية، وله أعمال من الخزف الملون على واجهة مدينة الفنون بالهرم وغيرها من الأماكن الهامة، وعضو لجان التحكيم للمعارض العامة والدولية منذ عام 1971ومهرجان السينما بالقاهرة والإسكندرية، وشارك في ترميم تمثال أبوالهول عام 1990، وقوميسير عام سمبوزيوم أسوان الدولي السادس عشر للنحت 2011.

كما تولى منصب الرئيس الشرفي للجنة العليا لسمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت الدورة الثالثة والعشرين يناير 2018، ونال الكثير من الجوائز منها جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 1998، والجائزة الكبرى لبينالي القاهرة الدولي 1992 وغيرهما.​

إيناس عبدالدايم آدم حنين الفن التشكيلي

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