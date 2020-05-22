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الحكومة تحذر من بروتوكول علاج لكورونا منسوب لمستشفى قصر العيني الفرنساوي

10:35 ص الجمعة 22 مايو 2020
الحكومة تحذر من بروتوكول علاج لكورونا منسوب لمستشفى قصر العيني الفرنساوي

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن منشور منسوب لمستشفى قصر العيني الفرنساوي يتضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا، أمر غير صحيح.

وأضاف المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا.

وأوضحت الوزارة، أن هذا المنشور مزيف، مشددة على أنه في حال الوصول إلى أية بروتوكولات علاجية متفق عليها من منظمة الصحة العالمية سيتم تطبيقها بشكل رسمي.

وحذرت الوزارة من الانسياق وراء تلك البروتوكولات العلاجية التي قد تضر بصحة من يستخدمها.

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المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مستشفى قصر العيني الفرنساوي بروتوكول علاج لكورونا فيروس كورونا

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