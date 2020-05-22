الحكومة تنفي رسوب طلاب 3 إعدادي بسبب عدم تسليم نسخة ورقية للبحث
كتب- محمد غايات:
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن رسوب طلاب الصف الثالث الإعدادي في حال عدم تسليم نسخة ورقية من المشروع البحثي إلى جانب النسخة الإلكترونية، أمر غير صحيح.
وأضاف المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا.
وأوضحت الوزارة، أنها أتاحت للطلاب حرية اختيار آلية تسليم المشروعات البحثية سواء ورقيا للمدرسة التابع لها الطالب، أو إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية للوزارة دون اشتراط الجمع بينهما وذلك تيسيرا على الطلاب.
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