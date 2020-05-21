اللي يعمل غلطة يتقبض عليه.. أبرز تصريحات السيسي عن مخالفات البناء

كتب - يوسف عفيفي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بوقف أي أعمال بناء خاصة في القاهرة والإسكندرية والجيزة خلال الفترة المقبلة بشكل كامل، بخلاف المشروعات القومية.

وشدد السيسي خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 3"، اليوم الخميس، على ضرورة إيقاف البناء، قائلا: محدش يبني، أنا اديتك ترخيص بـ10 أدوار لكن الأرض متستحملش لأ لازم يتراجع خاصة في القاهرة والإسكندرية والجيزة.

وأضاف: إحنا بلد في مواجهة مع مستقبلها عايزة الإخلاص والجدية واللي مش قادر يقول شكرًا أنا مش قادر، نفضل كده العمر كله لغاية ما نمشي أو نقابل ربنا.

ووجه الرئيس، بضرورة القبض على المخالفين والمتعدين على أراضي الدولة، متابعا: عايز أقول للكل دولة ومواطنين الكلام ده اتاخد وفيه خلاف بين النقل والمحافظة على أرض اتاخدت منهم، طيب بعد ما المحكمة تحكم لحد ما الأرض اتاخدت واتبنى عليها، المواطن كان واخدها حق انتفاع من الدولة وفضل يدفع لحد 2009 وبعدين عمل ورق وبقت أرضه.

وأكد السيسي قائلا: مش هنيجي على حساب الناس لإصلاح الموقف ده، لكن عايز أقول للمحافظات كلها، معقول أجهزة الدولة تقاضي بعضها البعض، بطالب الحكومة والكل التقاضي بين أجهزة الدولة ده آخر إجراء نوصل ليه، لما غابت الحقيقة شوية الحاجة دي حصلت وبقى عبء على الدولة تعوض الناس دي ملهاش ذنب.

وتابع: مش هنسكت ولازم الحق يرجع لصحابه وطول ما المواطن بيعمل الإجراء دون القبض عليه، لا الكلام ده ميحصلش تاني اللي بيعمل غلطة لازم يتقبض عليه.. لو عايزين نعدل تشريعاتنا نعدلها.

وأضاف: لازم يبقى فيه سلطة قانون وكلنا نحترم القانون فيه 10 آلاف مخالفة يبقى فيه 10 آلاف إنسان تم القبض عليهم وكل الناس لازم تسمع، مسيبكش أبدًا، مش هنفضل نجري ورا العشوائيات باقي عمرنا، لازم نوقف الموضوع ده.

وشدد الرئيس على أن تخريب الدولة أسوأ من الإرهاب، متابعًا: أي تجاوز متقوليش هزيله، قولي شيلته وقبضت على اللي عمله، ما كان بسبب 2011 لن يكون تاني أبدا إن حد يخش ياخد ويعبي ويبني، الكلام ده ميرضيش ربنا أبدا مش معقول.

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه على مدى سنوات طويلة لم بفكر أي من المحافظين في وقف تراخيص البناء.



وأضاف السيسي،: يا ترى المحافظين على مدى العشرين سنة اللي فاتت حد قال هوقف إصدار تراخيص لحد ما نتعامل مع التصور اللي إحنا فيه.



وأكد الرئيس، على ضرورة تنفيذ القانون، متابعا: بيقولك العمارة طلعت واتسكنت مش هنعمل حاجة.. من حقك كمحافظ تقول لأ، شوف حجم الكثافة الموجود يسمح بالتنفيذ ولا لأ.. الناس تلتزم واللي عايز يبني أهلا وسهلا، بقول لمحافظ القاهرة والإسكندرية الدنيا متسابة الكلام ده وأنا قائد المنطقة الشمالية في الإسكندرية قولته,



وأضاف: انت لازم تعرف انت مين، المحافظ رئيس دولة صغيرة، من حقك تقولي لو سمحت مش هطلع تراخيص إلا لما أدرس الموقف عندي، لما نشوف عدد المخالفات الموجودة أمر خطير.

وتابع: عايز أقول حاجة كان مهم جدا بنتكلم على إسكان غير آمن للبسطاء، شوفوا عاملين الحاجة إزاي، الدولة المحترمة تعمل كده لكن أي حاجة تانية عمارة 14 دور ملهاش مرافق وغير مخططة ومش متمحرة، مين يعمل في بلده كده؟.