لو شوفت إرهابي هفرمه.. نجل الشهيد المنسي يعلق على أحداث الحلقة الـ28 من الاختيار

كتب - محمود مصطفى:

علق الطفل حمزة أحمد المنسي، نجل الشهيد العقيد أحمد المنسي، على حلقة اليوم من مسلسل الاختيار، والتي جسدت موقعة البرث، التي استشهد فيها عدد من أبطال القوات المسلحة.

وقال حمزة لمصراوي، الخميس، تعليقا على الحلقة:" لو مسكت إرهابي هفرمه بإيدي".

وأذيعت اليوم الخميس، الحلقة الـ28 من مسلسل الاختيار، الذي يجسد قصة حياة البطل الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحلقة الـ28 للمسلسل، والتي جسدت موقعة البرث والتي استشهد فيها عددا من أبطال القوات المسلحة.

كان بيتر ميمي مخرج مسلسل الاختيار، طالب أهالي الشهداء بعدم مشاهدة الحلقة الـ28 من مسلسل الاختيار، لتضمنها بعض المشاهد أثناء تصدي أبطال القوات المسلحة, للهجوم على كمين البرث.