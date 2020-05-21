متحدث الرئاسة ينشر صور تفقد السيسي كاتدرائية ومسجد "بشاير الخير 3" بالإسكندرية

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كتب - يوسف عفيفي:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، جولة تفقدية داخل كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمشروع "بشاير الخير 3"، بمحافظة الإسكندرية، بحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسجد مشروع بشاير الخير 3، بصحبة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

ونشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، صور تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكنيسة السيدة العذراء مريم ومسجد مشروع بشاير الخير 3.

ويأتي مشروع بشاير الخير 3 استكمالاً لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2؛ ويعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، خاصة أن بشاير الخير 3 يضم قسمين، الأول منطقة الأهالي وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف، و624 وحدة سكنية.



ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من المشروع، حيث تم إنجازه خلال عامين ونصف العام؛ شارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مشروع التطوير الحضاري، مأوى الصيادين "بشاير الخير 3" بمدينة الإسكندرية.