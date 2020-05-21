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الإعلاميين: تطهير دوري لمقر النقابة وإلزام المترددين بارتداء الكمامات الواقية

07:50 م الخميس 21 مايو 2020
الإعلاميين: تطهير دوري لمقر النقابة وإلزام المترددين بارتداء الكمامات الواقية

طارق سعدة نقيب الأعلاميين

كتب - مصراوي:

ثمن مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني تجاه الوطن في ظل الأزمة التي تواجهه، للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد نقيب الإعلاميين في بيان له، الخميس، أن الحكومة وضعت عددا من الضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، وراهنت على وعي المواطن من خلال اتباعه لتلك الإجراءات، لكن الأمر أيضا لا يقتصر على وعي المواطن، بل يمتد إلى مؤسسات المجتمع المدني.

ومن جانبة أكد محمد أبو ركبة رئيس مجلس إدارة شركة الكنانة للتنمية الزراعية، أنه تلبية لدعوة رئيس الجمهورية لتضافر الجهود ما بين الدولة وبيننا كشركاء في حماية المواطنين من فيروس كورونا، بدأنا حملاتنا بمشاركة مجموعة شباب شركاء في المسئولية في تعقيم بعض القرى الأكثر فقرا والمناطق المتكدسة بالسكان، وفى دورنا تجاه مؤسسات الدولة بدأنا عمليات التعقيم بمؤسسة أخبار اليوم الصحفية ومؤسسة دار الهلال الصحفية ونقابة الزراعيين ونقابة الإعلاميين.

وقال محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين، إن هناك دورا فعالا فى مواجهة هذا الوباء تقوم به الوسائل الإعلامية كافة المسموعة والمرئية لحظة بلحظة من خلال التثقيف والتوعية للحد من خطر هذا الفيروس.

وقال خالد فتوح عضو مجلس الادارة، أمين الصندوق، إن النقابة ستوفر الماسكات وأدوات التعقيم بأسعار مخفضة للأعضاء بمقر النقابة عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، مضيفا أن النقابة ستستمر في التعقيم الدوري لمقرها حرصا منها علي سلامة الجميع.

وفي النهاية شدد نقيب الإعلاميين على الزملاء الأعضاء والمتقدمين لطلب العضوية وتصاريح مزاولة المهنة وكل المترددين على مقر النقابة أن يلتزموا بارتداء الماسكات الواقية حال تواجدهم بمقر النقابة، انطلاقا من حرص المجلس على سلامة الجميع والتزاما بتفيذ تعليمات الدولة الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيرس كورونا المستجد حتي نتجاوز جميعا تلك المحنة العالمية بسلام.

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