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وزير الإسكان: تنمية مناطق برج العرب والعلمين والظهير الصحراوي

11:33 ص الخميس 21 مايو 2020
وزير الإسكان: تنمية مناطق برج العرب والعلمين والظهير الصحراوي

عاصم الجزار

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن هناك تفاوتًا كبيرًا في أعداد فرص العمل بين قطاعي القاهرة الكبرى والإسكندرية.

وأضاف "الجزار"، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 3، اليوم الخميس: "نعمل على دعم الإسكندرية بتنمية مناطق برج العرب والعلمين والظهير الصحراوي للساحل".

وأوضح الوزير، أن إقليم الإسكندرية الحضري لديه مقومات كبيرة تساعده على التحول إلى الاقتصاد المعرفي كما يجب أن نتوجه لمنطقة غرب الإسكندرية لاستيعاب الزيادة السكانية.

وتابع: "هدفنا الحفاظ على الرقعة الزراعية بالتوازي مع إقامة المشروعات العمرانية التنموية".

عاصم الجزار وزارة الإسكان منطقة برج العرب منطقة العلمين مشروع بشاير الخير 3

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