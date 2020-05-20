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اتحاد المهن الطبية يطالب بتخصيص مستشفيات لعزل الأطقم الطبية

03:06 م الأربعاء 20 مايو 2020
اتحاد المهن الطبية يطالب بتخصيص مستشفيات لعزل الأطقم الطبية

اتحاد نقابات المهن الطبية

كتب - أحمد جمعة:
خاطب مجلس اتحاد المهن الطبية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب علي عبدالعال، بضرورة توفير مستشفيات عزل على مستوى الجمهورية لعلاج المصابين من الأطقم الطبية وتوفير الرعاية الطبية لهم حتى يتماثلوا للشفاء من كورونا، ويتسنى لهم العودة إلى عملهم.

كما طالب المجلس، بحسب بيان، بسرعة إجراء تحاليل الـ ( PCR ) والمسحات للأطقم الطبية الموجودة في خطوط االمواجة بصفة دورية للاكتشاف المبكر لأي إصابة والعمل على علاجها حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة تزايد عدد الإصابات في الأطقم الطبية ولم يتم عمل التحاليل والمسحات اللازمة لهم مما أدى ذلك إلى تزايد عدد الإصابات والوفيات بين أعضاء الفريق الطبي .

وأشاد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بالمجهودات العظيمة التي تقوم بها الأطقم الطبية على مستوى مصر في مواجهة هذا الفيروس حيث أنهم هم خط الدفاع الأول لمواجهة هذا الفيروس وما يقومون به من تضحيات كبيرة من أجل صحة المواطن المصري والتخفيف عنه.

اتحاد المهن الطبية عبدالفتاح السيسي مصطفى مدبولي علي عبدالعال

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