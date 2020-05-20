بعد زيادة الإصابات.. الصحة تقرر تحويل 3 مستشفيات إلى عزل كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر بوزارة الصحة، إن الوزارة قررت أمس الثلاثاء، تحويل عدد من المستشفيات بالقاهرة الكبرى إلى مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا المستجد، بعد زيادة عدد المصابين مؤخرا.

وأوضح المصدر في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء، أنه تم تحويل معهد الكبد ومستشفى القاهرة الفاطمية ومستشفى الزيتون التخصصي لمستشفيات فحص وعزل لمرضى كورونا.

وأضاف: بالنسبة لمعهد الكبد كان به حالتين محجوزتين في الرعاية تم تحويلهما لمستشفى أحمد ماهر.

وسجلت وزارة الصحة أمس، إصابة 720 حالة بفيروس كورونا المستجد و15 وفاة، وهو أعلى رقم منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي.