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أطباء التكليف يعلنون امتناعهم عن التسجيل مجددا: قرار الصحة غير واضح

01:45 م الأربعاء 20 مايو 2020
أطباء التكليف يعلنون امتناعهم عن التسجيل مجددا: قرار الصحة غير واضح

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

قال شباب الأطباء دفعة تكليف مارس 2020، إن قرار وزارة الصحة بشأن تكليفهم غيز واضح، إذ لم يصرح بالعودة للنظام القديم للتكليف، وبالتالي استمرارهم في الامتناع عن التسجيل حتى يتضح موقف الوزارة بشكل كامل.

وثمن أطباء تكليف مارس 2020 كافة الجهود المبذولة من جميع الأطراف على مستوى الدولة لحل أزمتهم، قائلين: "نحن إذ نتابع خطوة وزارة الصحة الأخيرة التي أعلنتها عبر منشور من خلال موقع فيسبوك فيما نعتبره تراجعا عن نظام التكليف الجديد، إلا أن ما تم نشره غير واضح تماما حيث لا يمثل العودة الصريحة لنظام التكليف المتعارف عليه، ويطرح الكثير من الاستفسارات والتساؤلات حول ما هيته".

وأعلن شباب الأطباء استمرارهم في الامتناع عن التسجيل حتى يتضح الموقف بشكل كامل، من خلال التواصل مع وزارة الصحة والمسؤولين في الدولة لنضمن أن مطلب دفعة أطباء مارس 2020 تم تحقيقه من عدمه.

كانت وزارة الصحة أعلنت تكليف الأطباء الذين لم يتقدموا لحركة التكليف، يوم السبت المقبل وذلك طبقا لرغبتهم في أحد مسارين:

الأول: تكليف الأطباء فى أحد التخصصات الطبية مع الحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية فور استلامهم التكليف.

الثاني: يتم تكليف الطبيب "ممارس عام" بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، طبقا لاحتياجات الوزارة فى إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمدة عامين، على أن يتم السماح لمن يرغب للتقدم للزمالة المصرية فى مختلف التخصصات بعد عام من العمل الفعلي.

وزارة الصحة أطباء التكليف مستشفيات وزارة الصحة

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