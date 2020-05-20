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وزير الإسكان يبحث مع مجموعة استثمارية تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر

10:28 ص الأربعاء 20 مايو 2020
وزير الإسكان يبحث مع مجموعة استثمارية تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر

الدكتور عاصم الجزار

كتب- محمد عبدالناصر:
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، بحضور قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، إحدى المجموعات الاستثمارية لبحث سبل التعاون والمشاركة في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية.

وقال وزير الإسكان، إن الدولة ترحب بالتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المختلفة، ومنها مشروعات مياه الشرب، والمشاركة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.

وأوضح "الجزار"، أن الوزارة تعمل جاهدة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، من أجل الإسراع بوتيرة التنمية، وتوفير فرص العمل، ودفع عجلة الاقتصاد، ولا سيما في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد نتيجة مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار الوزير، إلى أنه يتم حاليًا وضع خطة لاحتياجات المناطق الساحلية من مياه الشرب المُحلاة، بحيث يتم وضع الخطة على عدة مستويات (قصيرة المدى- متوسطة المدى - طويلة المدى)، لتحديد حجم وأماكن المحطات المطلوب تنفيذها، والتكلفة التقديرية للتنفيذ.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، عدداً من مشروعات تحلية مياه البحر، المطروحة للمشاركة مع المستثمرين والقطاع الخاص، موضحاً أنه سيتم عقد لقاءات مع المجموعة الاستثمارية لتبادل المعلومات الخاصة بتلك المشروعات.

كما استعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مشروعات صرف صحي المناطق الريفية التي يتم التجهيز لتنفيذها حالياً بالتعاون مع جهات التعاون الدولي وشركاء التنمية.

عاصم الجزار مشروعات تحلية مياه البحر وزارة الإسكان

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