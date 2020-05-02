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"خليكم شجعان".. طبيب مصاب بكورونا يوجه رسالة لزملائه من غرفة العناية المركزة

11:07 م السبت 02 مايو 2020
"خليكم شجعان".. طبيب مصاب بكورونا يوجه رسالة لزملائه من غرفة العناية المركزة

فيروس كورونا

كتب- محمد سامي:

وجّه الدكتور أحمد عزت دارز، نائب مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، مسئول الطب الوقائي، الذي أصيب بفيروس "كورونا المستجد" رسالة صوتية لزملائه أعضاء الفرق الطبية.

وطالب عزت في الرسالة التي اختص بها "مصراوي" وسجلها من داخل غرفة العناية المركزة - زملاءه من أطباء وتمريض بالتحلي بالشجاعة وعدم الخوف، قائلًا: "إذا إحنا خوفنا الدنيا كلها هتبوظ" وطالبهم ببذل أقصى درجات الجهد والعمل من أجل رسالتهم السامية.

وأعلنت مديرية الصحة بالشرقية إصابة الدكتور دراز أثناء قيامه بنقل حالة مصابة إلى مستشفى الحميات، وتم نقله إلى أحد مستشفيات العزل، بعد تأكد إيجابية التحليل الخاص به.

فيروس كورونا غرفة العناية المركزة منيا القمح مستشفى الحميات

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