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القاهرة في الصدارة.. مصدر يكشف أكثر المحافظات إصابة بكورونا

03:20 م السبت 02 مايو 2020
القاهرة في الصدارة.. مصدر يكشف أكثر المحافظات إصابة بكورونا

مسعف يجهز لنقل حالات كورونا

كتب- أحمد جمعة:

كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة، عن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مصر.

وقال المصدر، لمصراوي، اليوم السبت، إن القاهرة في صدارة المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس، تليها الجيزة، ثم الإسكندرية، ودمياط.

وذكر أنه وفق بيانات الوزارة حتى صباح الخميس "سجلت القاهرة 1135 حالة، والجيزة 593 حالة، والإسكندرية 373 حالة، ودمياط 325 حالة".

وأوضح المصدر أن شمال سيناء أقل المحافظات إصابة بكورونا حتى الآن، إذ سجلت حالة واحدة منذ الخميس الماضي.

ووفق المصدر، سجلت جميع محافظات الجمهورية إصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد أن استمرت شمال سيناء بدون إصابات منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، بلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.​

وزارة الصحة فيروس كورونا كوفيد 19 مكافحة كورونا

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