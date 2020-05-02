برلماني مشيدًا بجهود عمال مصر: مقاتلون في مختلف مواقع العمل

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بتحية تقدير إلى عمال مصر الشرفاء، بمناسبة عيد العمال، مشيرًا إلى أن هؤلاء العمال أبطال؛ إذ يواصلون العمل ليل نهار، من أجل استمرار مسيرة الإنتاج وتلبية الحاجات اليومية للمواطنين رغم مواجهة خطر فيروس كورونا؛ متخذين كل الاحتياطات والتدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات الفيروس.

وقال صدقي، في بيان له اليوم السبت: "إن عمال مصر الذين أخذوا على عاتقهم النهوض بهذا الوطن في مرحلة التقدم الاقتصادي وإنجاز المشروعات العملاقة التي لا تتم إلا بأيدي أبناء مصر المخلصين في جميع أنحاء البلاد، فكل التحية والإجلال لهؤلاء الأبطال البواسل في مختلف مواقع الإنتاج"، منوهًا بأن عمال مصر الشرفاء يحتلون مكانة كبيرة في قلب وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع المصريين.

وتابع رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بأن ما شهدته مصر خلال السنوات الست الماضية من إنجازات ومشروعات قومية كبرى غير مسبوقة يجعلنا جميعًا ننحني أمام المقامات الرفيعة لعمال مصر الأوفياء والمقاتلين في مختلف مواقع العمل والإنتاج، تحيةً وإجلالًا لهم على هذه الإنجازات الباهرة التي جعلت من مصر واحدة من أهم الدول داخل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فى مشروعات التنمية والبناء والتعمير.