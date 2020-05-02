"نعيش فترة تقلبات سريعة".. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فترة التقلبات الجوية مستمرة خلال فصل الربيع أي حتى 20 يونيو المقبل مع بداية فصل الصيف، لافتًا إلى أن فصل الربيع يشهد تقلبات جوية سريعة، فيمكن ان نشاهد الفصول الأربعة في يوم واحد.

وأضاف شاهين لـ"مصراوي"، أن حالة الطقس تشهد استقرارا خلال الـ48 ساعة المقبلة، لافتًا إلى أن الفارق بين درجات الحرارة الصغرى والكبرى، يترواح بين 10 درجات وحتى 15 درجة مئوية.

وتابع: "أبرز الظواهر الجوية خلال اليومين المقبلين الشبورة المائية، وكذلك الرياح المثيرة للرمال، لكنها ستكون غير مؤثرة".

وحذر رئيس الهيئة الجوية من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية، نظرًا للتقلبات الجوية في فصل الربيع، مطالبًا الالتزام بتعليمات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وكذلك الإدارة العامة للمرور فيما يخص السرعة على الطرق السريعة.