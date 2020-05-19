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لأول مرة بدون حذف.. "الثقافة" تبث مناظرة فرج فودة ١٩٩٢ على "يوتيوب" الخميس

11:23 م الثلاثاء 19 مايو 2020
لأول مرة بدون حذف.. "الثقافة" تبث مناظرة فرج فودة ١٩٩٢ على "يوتيوب" الخميس

الدكتور هيثم الحاج على

كتب- مصراوي:
أعلن الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، بث المناظرة التاريخية لفرج فودة في معرض الكتاب عام ١٩٩٢، والتي تذاع لأول مرة حصريًا على القناة الرسمية لهيئة الكتاب علي تطبيق يوتيوب.

وتذاع المناظرة بعد غد الخميس، في تمام التاسعة مساء، ضمن مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك".

هيثم الحاج علي فرج فودة يوتيوب هيئة الكتاب معرض الكتاب

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