لأول مرة بدون حذف.. "الثقافة" تبث مناظرة فرج فودة ١٩٩٢ على "يوتيوب" الخميس
كتب- مصراوي:
أعلن الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، بث المناظرة التاريخية لفرج فودة في معرض الكتاب عام ١٩٩٢، والتي تذاع لأول مرة حصريًا على القناة الرسمية لهيئة الكتاب علي تطبيق يوتيوب.
وتذاع المناظرة بعد غد الخميس، في تمام التاسعة مساء، ضمن مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك".
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