قرار حكيم.. برلماني مؤيدًا عودة النشاط الرياضي وإنقاذه آلاف العاملين به

كتب- مصراوي:

قال النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، إنه يؤيد عودة النشاط الرياضي في مصر، مشيرًا إلى أنه يجب أن تعود الحياة إلى طبيعتها ويتم التعايش مع فيروس كورونا في مصر، وفتح مراكز الشباب؛ خصوصاً أن الشباب يعاني بشكل غير مباشر بسبب عدم ممارسته الرياضة.

وأشاد النائب بقرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي في منتصف يونيو المقبل بعد توقف نحو شهرين أو أكثر؛ بسبب فيروس كورونا، ووصفه بالقرار الحكيم وانعكاس لما يريده الرياضيون، وأوضح أن قطاعًا كبيرًا جدًّا من الرياضيين والكثير من العاملين في المجال الرياضي في مختلف الأنشطة لا يوجد دخل لهم إلا من خلال النشاط الرياضي، كما أن الرياضي سيكون لديه من الوعي لاتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحته.

وأكد مشهور ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في حالة عودة النشاط الرياضي، منوهًا بأن مباريات الدوري المصري كانت تقام قبل انتشار فيروس كورونا دون جمهور، مضيفًا أن الأبحاث الطبية أكدت أن ممارسة الرياضة تساعد على تقوية مناعة الجسم، وبالتالي تفادي خطورة الإصابة بفيروس كورونا.