أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

قرار حكيم.. برلماني مؤيدًا عودة النشاط الرياضي وإنقاذه آلاف العاملين به

04:06 م الثلاثاء 19 مايو 2020
قرار حكيم.. برلماني مؤيدًا عودة النشاط الرياضي وإنقاذه آلاف العاملين به

النائب خالد مشهور

كتب- مصراوي:

قال النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، إنه يؤيد عودة النشاط الرياضي في مصر، مشيرًا إلى أنه يجب أن تعود الحياة إلى طبيعتها ويتم التعايش مع فيروس كورونا في مصر، وفتح مراكز الشباب؛ خصوصاً أن الشباب يعاني بشكل غير مباشر بسبب عدم ممارسته الرياضة.

وأشاد النائب بقرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي في منتصف يونيو المقبل بعد توقف نحو شهرين أو أكثر؛ بسبب فيروس كورونا، ووصفه بالقرار الحكيم وانعكاس لما يريده الرياضيون، وأوضح أن قطاعًا كبيرًا جدًّا من الرياضيين والكثير من العاملين في المجال الرياضي في مختلف الأنشطة لا يوجد دخل لهم إلا من خلال النشاط الرياضي، كما أن الرياضي سيكون لديه من الوعي لاتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحته.

وأكد مشهور ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في حالة عودة النشاط الرياضي، منوهًا بأن مباريات الدوري المصري كانت تقام قبل انتشار فيروس كورونا دون جمهور، مضيفًا أن الأبحاث الطبية أكدت أن ممارسة الرياضة تساعد على تقوية مناعة الجسم، وبالتالي تفادي خطورة الإصابة بفيروس كورونا.

خالد مشهور عودة النشاط الرياضي مراكز الشباب فيروس كورونا

الخبر التالى:

"الرعاية الصحية" تنشر حلقة جديدة من "وقاية" للتوعية بإجراءات مكافحة العدوى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 12764

    عدد المصابين

  • 3440

    عدد المتعافين

  • 645

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4837099

    عدد المصابين

  • 1872024

    عدد المتعافين

  • 317303

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:15 إجراءً.. تفاصيل خطة الحكومة لمواجهة كورونا بعد العيد