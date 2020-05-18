أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

تعقيم المركز اللوجيستي بقرية البضائع بعد اكتشاف إصابات بـ"كورونا"

11:16 م الإثنين 18 مايو 2020
تعقيم المركز اللوجيستي بقرية البضائع بعد اكتشاف إصابات بـ"كورونا"

المركز اللوجيستي بقرية البضائع

كتب- محمد عبيد:

بخصوص استفسارات السادة الزملاء والسادة المتعاملين مع مصلحة الجمارك عن ظهور حالات لفيروس كورونا المستجد بين العاملين بالمركز اللوجيستى بالقاهره .

أعلنت مصلحة الجمارك، اكتشاف حالات إيجابية لعدد من العاملين بفيروس "كورونا المستجد"، بالمركز اللوجيستي بقرية البضائع بالقاهرة.

وأضافت المصلحة، أنه تم على الفور تعقيم وتطهير مبنى المركز اللوجيستي تعقيمًا صحيًا وآمنًا، وحصر أسماء الموظفين المخالطين للحالات، وأخذ عينات منهم لتحليلها والاطمئنان عليهم والتنبيه عليهم بعزل أنفسهم وعدم الحضور للمركز لحين ظهور نتائج التحليل الخاصة بهم.

كما تم إعادة فتح المبنى لاستئناف العمل للإفراج عن الواردات العاجلة والأدوية والمستلزمات الطبية والسلع سريعة التلف والصادر والترانزيت، حيث أن هذه الواردات والاحتياجات والصادرات تعد من الضروريات والمستلزمات الأساسية التي تمس الأمن القومي والوطني ومصلحة الشعب والوطن في ظل هذه الظروف العصيبة وغير المسبوقة على وطننا الحبيب مع حرصنا جميعًا على تنفيذ وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة موظفي الجمارك المتعاملين على حد سواء.

المركز اللوجيستي بقرية البضائع قرية البضائع فيروس كورونا المركز اللوجيستى بالقاهره

الخبر التالى:

بعد إصابته بـ"كورونا".. إيداع مدير البيئة بالدقهلية في الحجر الصحي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 12764

    عدد المصابين

  • 3440

    عدد المتعافين

  • 645

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4837099

    عدد المصابين

  • 1872024

    عدد المتعافين

  • 317303

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إصابة محافظ الدقهلية بكورونا ونقله إلى مستشفى العزل