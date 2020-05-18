"فخور ببلدي".. متحدث الوزراء يشيد بموقف السفارة المصرية بالإمارات مع أحد العالقين

(مصراوي):



أعاد هاني يونس المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، نشر تدوينة لأحد المصريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويدعى م"حمد عطية"، يوجه خلالها الشكر للحكومة المصرية لحسن المعاملة التي وجدها.

وقال المواطن المصري: "أرسلت بريد إلكتروني للسفارة المصرية، يوم 14 أبريل الماضي أطلب منهم أن يعيدوني إلى مصر، فردوا عليا في نفس اليوم وطلبوا بياناتي ورقم تليفوني ولكني لم انتبه إلى ردهم إلا اليوم، فأرسلت لهم بياناتي ورقم تليفون أحد أصدقائي في الشارقة، لأني لا أملك رقم تليفون فاستيقظت اليوم على جرس الباب الساعة 3 العصر، وإذا بأحد العاملين في السفارة المصرية يترك لي كرتونة بها فرختين، وأنواع كثيرة من المكرونة، بطاطس، بصل، عدس، لوبيا، و6 علب فول، وأزايز مية، شاي، سكر، خضار مجمد، زجاجة زيت كبيرة، علبة سمنة، و5 كيلو رز مصري، وعلبتين جبنة".

وأكد المواطن أن السفارة تحدثت مع صديقه، وأبلغته أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة، لإعادته في أسرع وقت وإلى أن يتم ذلك، أرسلوا له كرتونة مواد غذائية لتعينه على الإقامة في الغربة.

وقال عطية: "على أد مانا مستغرب على أد مانا زعلان، لأني فعلًا الحمد لله مش محتاج الحاجات دي وفيه غيري أولى بيها".

وأضاف: "بس على أد زعلي واستغرابي دول، على أد مانا فرحان وفرحان جدًا جدًا أن مسؤولين سفارة بلدي في الإمارات بالشكل ده وبالخير ده وبالحب ده وبالسرعه دي.. أنا بكتب الكلام ده وأنا جوايا حالة متلخبطة بس فخور حقيقي ببلدي.. ومكنتش متخيل أني ممكن أكتب حاجة زي دي في يوم من الأيام..

شكرًا يا ست الكل شكرًا يا مصر".​