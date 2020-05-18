أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

"الأعلى للإعلام" يستدعي ممثل جريدة النبأ لاتهامها بنشر أخبار كاذبة حول كورونا

09:31 م الإثنين 18 مايو 2020
"الأعلى للإعلام" يستدعي ممثل جريدة النبأ لاتهامها بنشر أخبار كاذبة حول كورونا

جمال شوقي

(مصراوي):


قال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس قرر استدعاء الممثل القانوني لجريدة "النبأ" لجلسة تحقيق غدًا الثلاثاء، لنشر عددٍ من الأخبار الكاذبة حول كورونا.

وأمر المجلس بفتح تحقيق حول أخبار كاذبة، وبشكل متكرر في أعداد الجريدة، وموقعها بالمخالفة لقرار المجلس حول المعالجة الإعلامية للوباء القاتل. ​

جمال شوقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيروس كورونا أخبار كاذبة

الخبر التالى:

"ألفاظ سوقية وإغواء".. الأعلى للإعلام يرصد 24 ملاحظة على مسلسل "البرنس"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 12764

    عدد المصابين

  • 3440

    عدد المتعافين

  • 645

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4837099

    عدد المصابين

  • 1872024

    عدد المتعافين

  • 317303

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إصابة محافظ الدقهلية بكورونا ونقله إلى مستشفى العزل