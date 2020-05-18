"الأعلى للإعلام" يستدعي ممثل جريدة النبأ لاتهامها بنشر أخبار كاذبة حول كورونا
(مصراوي):
قال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس قرر استدعاء الممثل القانوني لجريدة "النبأ" لجلسة تحقيق غدًا الثلاثاء، لنشر عددٍ من الأخبار الكاذبة حول كورونا.
وأمر المجلس بفتح تحقيق حول أخبار كاذبة، وبشكل متكرر في أعداد الجريدة، وموقعها بالمخالفة لقرار المجلس حول المعالجة الإعلامية للوباء القاتل.
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