نائب محافظ البنك المركزي بالبرلمان: أموال المودعين محفوظة.. لم تنقص قرشًا واحدًا
(مصراوي):
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن مصر هي الدولة الوحيدة التي ليس بها مودع خسر قرشًا واحدًا من أمواله، مؤكدًا أن أموال كل المودعيّن محفوظة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، حيث عقب الدكتور علي عبدالعال، قائلًا: "فيه دول بتعمل عكس كدة على فكرة".
وأشاد عبدالعال، بالمواد الخاصة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مؤكدًا أنها تتضمن أحكامًا ممتازة، وتعالج أوضاع سبق وحدثت.
ويهدف مشروع القانون إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي وتفادي حدوث الأزمات المالية، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
ويستهدف القانون تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
الخبر التالى:البرلمان يقر ضوابط تسوية البنوك المتعثرة
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