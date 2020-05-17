أمين عام البرلمان يتابع إجراءات الحماية من كورونا قبل الجلسة العامة
كتب- مصراوي:
تابع المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب الإجراءات الإحترازية التي يتخذها مجلس النواب لحماية المترددين عليه من النواب والعاملين من كورونا، قبل بداية الجلسة العامة للبرلمان اليوم.
وقام المستشار محمود فوزي الأمين العام بالمرور على البوابات الرئيسية بالمجلس الخاصة بدخول الأعضاء ومنها بوابة 7 وبوابة 4 وبوابة 5 أيضا للتأكد من ارتداء جميع المترددين على البرلمان للكمامة.
كما توجه أيضا الأمين العام للمركز الصحفي للتأكد من ارتداء جميع المحررين البرلمانين للكمامة واستخدام المطهرات التي يوزعها البرلمان على جميع المترددين على مجلس النواب طبقا للإجراءات الاحترازية التى يتخذها البرلمان منذ بداية الأزمة.
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